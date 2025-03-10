Boluspor'a tek gol yetti: Üst üste 2. galibiyet!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 18:21

Güncelleme: 10.03.2025 - 18:21

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.

Boluspor'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada Paul Mukairu attı.

Bu sonucun ardından Boluspor, ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve 44 puana yükseldi. İstanbulspor, 43 puanda kaldı.

Boluspor, ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İstanbulspor, gelecek hafta Gençlerbirliği'ni konuk edecek.