Bonservis bedeli belli oldu: Milan Skriniar imzaya geliyor!

Fenerbahçe geçtiğimiz sezonun devre arasında kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak adına bir süredir temaslarını sürdürüyordu. Sarı-lacivertliler uzun süren pazarlıklar sonucu PSG ile el sıkıştı.

SKRINIAR İ Ç İN PSG'YE 10 MİLYON EURO ÖDENECEK

Milan Skriniar ile daha önce anlaşma sağlayan Fenerbahçe, PSG'yi de ikna etti.

L'Equipe'in haberine göre sarı-lacivertliler, Skriniar transferi için PSG'ye 10 milyon Euro ödeyecek.

BU HAFTA RESM İYETE D ÖKÜLECEK

Haberde Fenerbahçe'nin Milan Skriniar transferini bu hafta resmiyete dökmek istediği aktarıldı. Slovak savunmacı ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtiliyor.

Fransız devi, 30 yaşındaki stoperi 2023 yılında bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.