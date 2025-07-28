Bonservis bedeli belli oldu: Milan Skriniar imzaya geliyor!

Fenerbahçe geçtiğimiz sezonun devre arasında kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak adına bir süredir temaslarını sürdürüyordu. Sarı-lacivertliler uzun süren pazarlıklar sonucu PSG ile el sıkıştı.
SKRINIAR İÇİN PSG'YE 10 MİLYON EURO ÖDENECEK
Milan Skriniar ile daha önce anlaşma sağlayan Fenerbahçe, PSG'yi de ikna etti.
L'Equipe'in haberine göre sarı-lacivertliler, Skriniar transferi için PSG'ye 10 milyon Euro ödeyecek.
BU HAFTA RESMİYETE DÖKÜLECEK
Haberde Fenerbahçe'nin Milan Skriniar transferini bu hafta resmiyete dökmek istediği aktarıldı. Slovak savunmacı ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtiliyor.
Fransız devi, 30 yaşındaki stoperi 2023 yılında bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.