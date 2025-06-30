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Bonservis ve sözleşme ayrıntıları belli oldu: Beşiktaş'tan rekor kıracak golcü transferi!

Bonservis ve sözleşme ayrıntıları belli oldu: Beşiktaş'tan rekor kıracak golcü transferi!

30.06.2025 09:27:00
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Cumhuriyet Spor
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Bonservis ve sözleşme ayrıntıları belli oldu: Beşiktaş'tan rekor kıracak golcü transferi!

Beşiktaş, Jurasek'in ardından Roma'nın golcüsü Tammy Abraham'ı da renklerine bağlıyor. Siyah beyazlı ekibin bu transfer için Roma'ya 20 milyon Euro ödeyeceği iddia edildi.

Yeni sezona iddialı bir kadro ve şampiyonluk hedefiyle giren Beşiktaş, ses getirecek bir transfere imza atmak üzere. Siyah-beyazlılar, Tammy Abraham'ı İstanbul'a getiriyor.

Fabrizio Romano'nun geçtiği habere göre Beşiktaş, Tammy Abraham ve Roma ile anlaşma sağladı.

Haberde Beşiktaş'ın Tammy Abraham için Roma'ya yaklaşık 20 milyon Euro ödeyeceği belirtildi. Bu rakam, Süper Lig tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek. Söz konusu alanda rekor 19.5 milyon Euro ile En-Nesyri'ye aitti.

Öte yandan Nicolo Schira ise Beşiktaş'ın Tammy Abraham ile 2029 yazına kadar geçerli sözleşme imzalayacağını bildirdi. Ünlü gazeteci, Abraham'ın Beşiktaş'tan alacağı maaşı da duyurdu.

Buna göre Beşiktaş, Tammy Abraham'a yıllık 5 milyon Euro ücret ödeyecek.

Geride bıraktığımız sezonda 45 maça çıkan 27 yaşındaki İngiliz forvet, 10 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.


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