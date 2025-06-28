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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı

28.06.2025 20:37:00
Güncellenme:
DHA
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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, 2025/26 sezonu hazırlıklarına bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas çalışması ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, dar alanda oynanan toplu oyunlarla tamamlandı. Futbol Akademi sporcularından Poyraz Gelen ile Adnan Karahisar da antrenmanda yer aldı.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına 29 Haziran saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

İzinli olan futbolculardan Rafa Silva 2 Temmuz'da, Ciro Immobile 1 Temmuz'da, Demir Ege Tıknaz ise 30 Haziran'da takımımıza dahil olacak.


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