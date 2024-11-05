Bonservisi alınacak mı? Galatasaray'dan Victor Osimhen yanıtı!
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması imza töreninde konuştu. Özbek, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in bonservisinin alınması hakkındaki soruya yanıt verdi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu.
Özbek, Victor Osimhen'in bonservisinin alınması hakkındaki soruya cevap verdi.
OSIMHEN'İN BONSERVİSİ ALINACAK MI?
Dursun Özbek, "Sponsorluklarla Osimhen'in bonservisini alacağınız haberleri var. Bu konuya da açıklık getirir misiniz?" sorusunun ardından, "Galatasaray Futbol Takımı başarılı bir sezon geçiriyor. Victor Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz ve performansı da yerinde. Galatasaray'ın bundan sonraki yapılanması için önümüzde süre var, o zaman dikkate alacağız. Yönetim Kurulu olarak, Galatasaray camiasını memnun etmek istiyoruz ve başarı odaklı olduğumuzu kimse unutmamalı. Başarıya giden yolda Galatasaray vardır. Galatasaray, kendi pozisyonunu dikkate alacaktır. Bu konuları bugün konuşmak fayda getirmez. Osimhen çok önemli bir oyuncu, Türkiye'ye onu izlettiğimiz için çok mutluyuz" yanıtını verdi.
7 MAÇTA 8 GOLE KATKI
Galatasaray'da 7 maçta süre bulan Victor Osimhen, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.
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