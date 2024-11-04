Galatasaray yöneticisi Fatih Demircan trafik kazası geçirdi
Galatasaray, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan'ın bir trafik kazası geçirdiğini ve rehabilitasyon sürecine alındığını açıkladı.
Galatasaray, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan'ın bir trafik kazası geçirdiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, geçirdiği trafik kazasında meydana gelen sağ kolundaki kırık sebebiyle Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine girmiştir. Sayın Demircan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
Etiketler: #galatasaray #Fatih Demircan #trafik kazası
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