Galatasaray yöneticisi Fatih Demircan trafik kazası geçirdi

Yayınlanma: 04.11.2024 - 20:32

Güncelleme: 04.11.2024 - 20:32

Galatasaray, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan'ın bir trafik kazası geçirdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, geçirdiği trafik kazasında meydana gelen sağ kolundaki kırık sebebiyle Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine girmiştir. Sayın Demircan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."