Galatasaray yöneticisi Fatih Demircan trafik kazası geçirdi

Galatasaray, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan'ın bir trafik kazası geçirdiğini ve rehabilitasyon sürecine alındığını açıkladı.

Galatasaray yöneticisi Fatih Demircan trafik kazası geçirdi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2024 - 20:32

Galatasaray, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan'ın bir trafik kazası geçirdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, geçirdiği trafik kazasında meydana gelen sağ kolundaki kırık sebebiyle Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine girmiştir. Sayın Demircan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."


Etiketler: #galatasaray #Fatih Demircan #trafik kazası

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