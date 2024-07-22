Bordeaux'ya şok: Kapanma tehlikesi ile karşı karşıya!
Fransız kulübü Bordeaux'nun borçlarını ödemediği takdirde kapatılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu kaydedildi.
Fransa'nın köklü kulübü Bordeaux, oldukça zorlu günler yaşıyor.
Finansal borçları sebebiyle satışa çıkarılan kulübün satışının iptal olması sebebiyle Fransız ekibi kötü bir durum ile karşı karşıya kaldı.
KAPATILMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA
Fransa merkezli L'Equipe'in haberine göre; kulübün satışının 48 saat içinde gerçekleşmemesi durumunda Bordeaux'nun amatör kümeye düşürülmesi veya tamamen kapatılması gündemde.
Gelişmeler üzerine açıklamalarda bulunan Bordeaux efsanesi Alaine Giresse, "Üzücü, hayal kırıklığı, hayal edilemez. Her şey... Bir kulübün inişleri ve çıkışları olabilir. Biz düşmemek için oynadık. Ama şimdi, bunun ötesine geçtik. Çok ama çok dipteyiz. Bunun bu kulübün başına gelebileceğini düşünmemiştim. Kaçınılmaz olarak kötü seçimlerden oluşan bir döngü vardı ve geldiğimiz nokta bu. Her açıdan hatalıyız" ifadelerini kullandı.
Spor Haberleri
- Milli atletten bronz madalya!
- Oscar Cordoba'nın kızı Beşiktaş'a transfer oldu!
- Fransız kulübe şok: Kapanma tehlikesi ile karşı karşıya!
- 'Kulüpten ayrılışı kesinleştiği için...'
- Chelsea yeni sol bekini MLS'te buldu!
- Lugano'nun kaptanından Fenerbahçe maçı açıklaması!
- Aston Villa'dan rekor transfer!
- Lugano'nun hocasından Mourinho'ya övgü!
- Fenerbahçeli yıldızdan Lugano açıklaması!
- Olympiakos'tan Ayoub El Kaabi kararı!
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'nin hedefindeki 154 kişi
- Dolar o tarihte 37 lirayı görecek!
- Emeklilerin zam farkı ne zaman ödenecek?
- AKP'den Doğu Perinçek'e peş peşe tepki
- 'Yüksek sıcaklık' uyarısı: Kavrulacağız!
- Amerika'ya taşınan oyuncunun yeni işi şaşırttı!
- Atina'dan Ankara'ya çirkin mesaj
- 'Afyon AKP beni batırdı'
- Askeri üsse karşı mescit
- Din dayatması sonuç vermedi