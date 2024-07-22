Bordeaux'ya şok: Kapanma tehlikesi ile karşı karşıya!

Fransız kulübü Bordeaux'nun borçlarını ödemediği takdirde kapatılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 23:43
Bordeaux'ya şok: Kapanma tehlikesi ile karşı karşıya!
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Fransa'nın köklü kulübü Bordeaux, oldukça zorlu günler yaşıyor.

Finansal borçları sebebiyle satışa çıkarılan kulübün satışının iptal olması sebebiyle Fransız ekibi kötü bir durum ile karşı karşıya kaldı.

KAPATILMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

Fransa merkezli L'Equipe'in haberine göre; kulübün satışının 48 saat içinde gerçekleşmemesi durumunda Bordeaux'nun amatör kümeye düşürülmesi veya tamamen kapatılması gündemde.

Gelişmeler üzerine açıklamalarda bulunan Bordeaux efsanesi Alaine Giresse, "Üzücü, hayal kırıklığı, hayal edilemez. Her şey... Bir kulübün inişleri ve çıkışları olabilir. Biz düşmemek için oynadık. Ama şimdi, bunun ötesine geçtik. Çok ama çok dipteyiz. Bunun bu kulübün başına gelebileceğini düşünmemiştim. Kaçınılmaz olarak kötü seçimlerden oluşan bir döngü vardı ve geldiğimiz nokta bu. Her açıdan hatalıyız" ifadelerini kullandı.


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