Bordo-mavililer Trabzon'a avantajlı dönüyor: Ruzomberok 0-2 Trabzonspor
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Ruzomberok'u 2-0 mağlup etti. Bordo-mavili takımın gollerini Trezeguet ile Cihan Çanak kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor, Ruzomberok deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavili takım Slovakya'da MFK Ruzomberok Stadı'nda oynanan maçı 2-0 kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Trezeguet ve 90+1'de Cihan Çanak attı.
TRABZON'A AVANTAJLI DÖNÜYOR
39. dakikada Enis Bardhi'den aldığı topla birlikte sağ kanattan ceza sahasına giren Edin Visca, ceza sahasındaki Trezeguet'yi gördü. Mısırlı yıldız, gelen topa bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere göndermeyi başardı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında ise Cihan Çanak, uzak mesafeden çektiği şutla takımının ikinci golünü attı.
Bordo-mavili takım, 2-0'lık galibiyetle rövanş maçı öncesi avantajı cebine koydu.
UĞURCAN ÇAKIR FARK YARATTI
Trabzonspor, Ruzomberok karşısında özellikle ilk yarıda zor anlar yaşadı. Slovak temsilcisi Trabzonspor kalesinde etkili olurken, Uğurcan Çakır kalesinde başarılı bir performans ortaya koydu ve takımının gol yemesine engel oldu. Milli file bekçisi, ikinci yarıda da özellikle 1-0'dan sonra kalesinde geçit vermedi ve galibiyette kilit rol oynadı.
Trabzonspor, rövanş karşılaşmasında Ruzomberok'u 1 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta konuk edecek.
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