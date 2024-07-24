Trabzonspor'un Ruzomberok maçı kamp kadrosu belli oldu!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynayacağı Ruzomberok maçının kamp kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2024 - 10:41
Trabzonspor'un Ruzomberok maçı kamp kadrosu belli oldu!
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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.

Trabzonspor'un Ruzomberok maçı kamp kadrosu şöyle:


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