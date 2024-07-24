Trabzonspor'un Ruzomberok maçı kamp kadrosu belli oldu!
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynayacağı Ruzomberok maçının kamp kadrosunu açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.
Trabzonspor'un Ruzomberok maçı kamp kadrosu şöyle:
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