Trabzonspor, Stefan Savic transferini resmen açıkladı: Karadağlı futbolcudan ilk açıklama!
Süper Lig ekibi Trabzonspor, 33 yaşındaki Karadağlı futbolcu Stefan Savic'i renklerine bağladı.
Trabzonspor, savunmasını yıldız bir isimle güçlenirdi. Bordo-mavililer, Stefan Savic'in transferini açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yeni transferimiz Stefan Savic’i taşıyan özel uçak saat 20.30’da Trabzon Havalimanı’nda olacak."
SAVİC TRABZON'A İNİŞ YAPTI
Yeni transfer Stefan Savic'i taşıyan uçak Trabzon'a iniş yaptı. Karadağlı oyuncu burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Trabzon'a gelen Savic, "Oldukça heyecanlıyım ve taraftarlarımızı burada görmek çok heyecan verici. Transfer sürecim kolay değildi ama sonu güzel oldu. Taraftarlarımız ve takım arkadaşlarımla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Abdullah Avcı ile görüştüm. Sezona büyük bir beklentiyle başlıyoruz, o yüzden çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
STEFAN SAVİC KİMDİR?
Profesyonel kariyerine Sırp ekibi BSK Borca'da başlayan Savic, daha sonra ülkenin köklü ekiplerinden Partizan'a transfer oldu. Burada gösterdiği performansın ardından Manchester City'ye transfer olan savunmacının Ada macerası kısa sürdü. 2012'de Serie A ekiplerinden Fiorentina ile anlaşan Savic, 2015'te LaLiga devi Atletico Madrid'e transfer oldu.
Kariyerinde 1'er kez Premier Lig, LaLiga, Sırbistan Süper Ligi kazanan Savic, Atletico Madrid ile 1 Avrupa Ligi ve 2 UEFA Süper Kupa kazandı. Tecrübeli oyuncu kariyerine Community Shield zaferi de ekledi.
Karadağlı stoper bu sezon Atletico Madrid ile 33 maçta forma giydi.
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