Borsa İstanbul'daki Galatasaray'ın hisseleri derbi sonrası yükseldi
Süper Lig'in 29. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenmesinin ardından, Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray Sportif AŞ hisseleri yüzde 8 yükseldi.
Barselona ile berabere kalmasının ardından cuma günü yüzde 2,8'lik artışla 2,80 liradan kapanan Galatasaray'ın hisse fiyatı, Beşiktaş derbisi öncesinde dün de yüzde 6,8 yükseldi.
Böylece iki günde yüzde 9,1 değer kazanan Galatasaray'ın hisseleri, dün 2-1'lik Beşiktaş galibiyeti sonrası bugün de yüzde 8 artarak ve 3,23 lira ile iki ayın en yüksek seviyesini gördü.
Öte yandan, Beşiktaş Futbol Yatırımları'nın hisse fiyatı, Galatasaray karşısında alınan mağlubiyete rağmen yüzde 4'lük artışla 3,60 lira seviyelerinde bulunuyor.
Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor hisselerinden Fenerbahçe yüzde 7 değer kazancıyla 28,30 liradan, Süper Lig'in açık arayla lideri konumundaki Trabzonspor'un hisseleri de yüzde 8,6 primle 5,66 liradan işlem görüyor.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kapsamında deplasmanda karşılaştığı Barcelona ile rövanş maçını 17 Mart Perşembe günü yapacak.
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