Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent: Efor sarf ederek maçı kazandık

15 Mart 2022 Salı, 10:24

Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması sonrası basın toplantısında konuşan İspanyol hoca Domenec Torrent, maça çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan Torrent, “Türkiye’deki bütün sağlık personellerinin, doktorların Tıp Bayramı’nı kutlamak istiyorum. Hepimiz için her gün yaptıkları işlerden ve eforlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Onların bugününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“FEGHOULI RAHATSIZLIĞINDAN DOLAYI OYUNDAN ÇIKTI”

Çok zor ve yoğun bir hafta geçirdiklerini hatırlatan İspanyol çalıştırıcı, “Çok uzun bir yolculuktan geliyoruz. Bildiğiniz gibi İstanbul’a doğrudan dönemedik. Buradan çarşamba günü yola çıktık, ancak dün dönebildik. Barcelona’nın sahasında onlara karşı fiziken çok efor sarfetmemiz gerekti, bugün de aynı seviyede bir efor sarfettik. İlk yarıda sahaya çok net fikirlerle çıktık. Beşiktaş’a karşı daha fazla topa sahip olduk, onların arka tarafında daha çok pozisyon yakaladık. İkinci yarıda ise Feghouli’nin rahatsızlığından dolayı oyundan çıkması sonrası top ayağımızdan biraz kaçtı diyebiliriz. Tüm oyuncuların fiziken ve konsantrasyon açısından yaptıkları büyük işten memnunum ikinci yarıda. Ama topa sahip olduğumuz süreç çok az olduğu için, ikinci yarıda çok kaliteli bir oyun sergilediğimizi düşünmüyorum. Bu takım çok daha iyi bir oyun oynayabilir, evinde oynadığı bir maçta bundan daha iyisini çıkartabilirdi. Tabii bunun aynı zamanda fiziksel bir yorgunluğun da neticesi olduğunu gördünüz. Ne kadar yorgunsan, o kadar topa sahip olman iyidir, çünkü dinlenebilirsin. Benim felsefem bu, buna rağmen de efor sarfederek maçı kazandık” dedi.

“BU TAKIMIN ÇOK DAHA İYİ OYNAYABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

“7 günde 1 maç oynamaya alışmış bir takım için çok özel bir haftaydı” diyen Torrent, şunları söyledi:

“Aslında bizim istediğimiz Galatasaray, daha çok ilk yarıdaki Galatasaray. İkinci yarıdaki Galatasaray değil. İkinci yarıda oyuncuların eforuna çok saygı duyuyorum. Ama Türkiye’nin en üst seviyesindeki takımlardan biri olarak, bu takımın çok daha iyi oynayabileceğini düşünüyorum, özellikle iç sahada. Berkan’ın, Patrick’in, Kerem’in ne kadar yorgun bir şekilde maçı tamamladığını görüyoruz, dolayısıyla kusurlarına bakmayız böyle bir durumda. İlk yarıda yaptığımız gibi topa sahip olma, hızlı hücuma çıkma, kaybedilen topu hızlı kazanma, bizim felsefemiz.”

“SPOR HAYATIMIN SON 11 YILINDA YAPTIĞIMIZ BİR ÇALIŞMA ŞEKLİ”

Oyun felsefesinden bahseden Torrent, “Benim spor hayatımın son 11 yılında yaptığımız bir çalışma şekliydi. Şu anda yorgunluğu var takımın ama normalde 90 dakikanın sonuna kadar mücadele edebiliyor takım. Bizim Barcelona döneminden beri Pep ile yaptığımız oyunlar vardı. Pozisyon oyunu diyoruz biz buna. Bazıları dar alanda, bazıları geniş alanda oluyor. Topa sahip olduğunuz zaman açılmanız gerekiyor bu oyunda, top rakipteyken kapanmanız gerekiyor. Dar alanda maçlar yapıyoruz, farklı çalışmalarımız da var. Top kaybında hızlı tepki vermeye çalışıyoruz. Bunların hepsi antrenman yaparak geliştirilebilecek şeyler” diye konuştu.

“ÇOK ENERJİSİ OLDUĞU İÇİN İLERİYE ÇIKABİLİYOR”

Berkan Kutlu ve Cicaldau’nun performansını değerlendiren Domenec Torrent, “Biz Berkan’ı ileride oynatmadık aslında ama çok enerjisi olduğu için ileriye çıkabiliyor topa sahip olduğumuzda. 4-3-3 oynadık sürekli. Berkan kalitesi nedeniyle ceza sahasından ceza sahasına oynayan bir oyuncu. Cicaldau ile ilgili de şöyle bir şey oldu, iki defa oyuncuya çok sert girdi rakip. Ağzından ve burnundan kan geliyordu. Bize çok yardımcı oldu, şu anda da yardımcı oluyor, gelecekte de çok yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞMADAN HİÇBİR ŞEY GELİŞTİRİLEMEZ”

2-0 kaybettikleri Konyaspor maçının analizini yapan deneyimli çalıştırıcı, şöyle konuştu: “Konyaspor maçında Pulgar iki stoperin arasına çok girdi ve 3’lü gibi oynadık. Biz orada ikinci yarıda biraz daha iyi oynadık Pulgar ile. Bu Pulgar ile alakalı değil, o pozisyonla alakalı. 5-6 kişiyle hücuma çıktığımız zaman, eğer top kaybı yaşarsak Konyaspor arkamızdaki boşluğu buluyordu ve hücuma çıkıyordu. Çalışmadan hiçbir şey geliştirilemez tabii ki de. Oyuncuların buna mental olarak odaklandığını görüyorum. Barcelona’ya karşı oynadığımız oyundan memnun olmamız gerekiyor, Bizimle oynadıktan sonra Osasuna’yı 4-0 yendiler. Biz Barcelona deplasmanına Bayern’le gittik, 3-0 kaybettik. City ile gittik, yine kaybetmiştik. Avrupa’nın en iyi 5 takımından biri olan bir takıma karşı böyle oynadığınız zaman, bir zorlukla karşılaştığınızda diğer takımlara da bunu yapabiliriz hissiyatı oluşuyor tabii ki.”

"BİR ÖNCEKİ MAÇI KAZANMALISINIZ"

Beşiktaş maçına oyuncuların kendiliğinden motive olduğunu dile getiren Torrent, “Dün biz ertelenmeyeceğini düşünüyorduk çünkü hava durulmuştu. Ben oyuncularıma şunu söyledim: ‘Barcelona maçına hazırlanmanın en iyi yolu bir önceki maçı kazanmak. Barcelona maçını düşünürsen bugünkü maçı kazanamazsın.' Bu oyuncular bu işi çıkarmaya hazır" dedi.

“KEREM'İN POTANSİYELİ YÜKSEK”

Torrent son olarak Kerem Aktürkoğlu ile ilgili şunları söyledi: “Kerem adım adım kendini geliştiren bir oyuncu. Düzgün vücut pozisyonu alma, açıkta oynama gibi şeylerde biz ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bütün oyunculara özen gösteriyoruz, onunla da özellikle ilgileniyoruz, nelere dikkat etmesi gerektiğini söylüyoruz. Şu anda onun nereye kadar gideceğiyle ilgili konuşmak için erken ama potansiyel olarak Avrupa’nın en büyük takımlarında oynayabilir bir gün. Biz antrenör olarak oyuncuların sadece topa sahip olduğunda ne yaptığına bakmıyoruz. Topa sahip olmadığında da ne yaptığına bakıyoruz. Antrenmanlarda neler yapıyor, ne kadar dikkat veriyor, ne kadar mütevazı ve futbol dünyasında büyük işlere imza atmak konusunda ne kadar istekli olduğu önemli.”