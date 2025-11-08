Cumhuriyet Gazetesi Logo
Borussia Dortmund'a 90+7'de büyük şok!

Borussia Dortmund'a 90+7'de büyük şok!

8.11.2025 19:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Borussia Dortmund'a 90+7'de büyük şok!

Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Hamburg ile 1-1 berabere kaldı.

Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Borussia Dortmund, Hamburg'a konuk oldu.

Volksparkstadion'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Dortmund'un golünü 64. dakikada Carney Chukwuemeka kaydetti. Hamburg'a beraberliği getiren golü ise 90+7. dakikada Königsdörffer attı.

Bu sonuçla birlikte Dortmund, puanını 21'e yükseltti ve üçüncü sırada konumlandı. Hamburg ise 9 puanla 12. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Dortmund, sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak. Hamburg, Augsburg'a konuk olacak.

İlgili Konular: #Borussia Dortmund #Bundesliga #hamburg

İlgili Haberler

Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt'u penaltılarda yıktı!
Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt'u penaltılarda yıktı! Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, Almanya Kupası'nın 2. turunda karşılaştığı Can Uzun'un takımı Eintracht Frankfurt'u penaltılar sonucu mağlup ederek üst tura ismini yazdıran ekip oldu.
Danimarka'daki 6 gollü maçta kazanan Borussia Dortmund!
Danimarka'daki 6 gollü maçta kazanan Borussia Dortmund! Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kopenhag'ı 4-2 mağlup etti.
Borussia Dortmund, deplasmanda tek golle galip!
Borussia Dortmund, deplasmanda tek golle galip! Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Borussia Dortmund, Augsburg'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.