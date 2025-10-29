Cumhuriyet Gazetesi Logo
Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt'u penaltılarda yıktı!

29.10.2025 09:27:00
Cumhuriyet Spor
Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, Almanya Kupası'nın 2. turunda karşılaştığı Can Uzun'un takımı Eintracht Frankfurt'u penaltılar sonucu mağlup ederek üst tura ismini yazdıran ekip oldu.

Almanya Kupası 2. tur maçında Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund'u konuk etti.

Frankfurt Arena'da oynanan karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik skorla tamamlandı.

Uzatmalara giden mücadelede eşitlik bozulmadı. Penaltı atışları sonucunda Borussia Dortmund tur atlayan taraf oldu.

PENALTILAR SONUCU BELİRLEDİ

Karşılaşmada Eintracht Frankfurt'un golünü 7. dakikada Ansgar Knauff kaydetti.

Borussia Dortmund'un golünü ise 48. dakikada Julian Brandt attı.

Penaltılara giden karşılaşmada Borussia Dortmund rakibine 4-2'lik skorla üstünlük kurdu ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Eintracht Frankfurt'ta milli futbolcu Can Uzun, 72. dakikada oyuna dahil oldu.

Seri penaltı atışlarında Frankfurt'un 2 golünü Can Uzun ve Michy Bathsuayi kaydetti.

