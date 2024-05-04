Borussia Dortmund - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında sahasında Augsburg ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 11:11
Borussia Dortmund - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Almanya Bundesliga'da 32. hafta heyecanı yaşanıyor.

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, sahasında Jess Thorup'un ekibi Augsburg ile karşı karşıya gelecek.

BORUSSİA DORTMUND - AUGSBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

BORUSSİA DORTMUND - AUGSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Robert Schröder'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Borussia Dortmund, ligde oynadığ son maçta Leipzig deplasmanından 4-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Augsburg ise kendi sahasında ağırladığı Werder Bremen'e 3-0 mağlup olmuştu. 


Borussia Dortmund haberleri Augsburg haberleri Bundesliga haberleri

İlgili Haberler

Borussia Dortmund'da 12 yıllık Reus devrinin sonu

Borussia Dortmund'da 12 yıllık Reus devrinin sonu
Dortmund, Fransa'ya avantajlı gidiyor

Dortmund, Fransa'ya avantajlı gidiyor
Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund karşısında serisini sürdürdü

Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund karşısında serisini sürdürdü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Anadolu'nun baharından kahvaltı sofralarına: Kaygana tarifi

Anadolu'nun baharından kahvaltı sofralarına: Kaygana tarifi
Bahar dizisinin son bölümünde skandal çekim hatası: İzleyiciler şaşkın!

Bahar dizisinin son bölümünde skandal çekim hatası: İzleyiciler şaşkın!
En sivri dilli 5 burç: Laf sokma konusunda adeta birer ustalar...

En sivri dilli 5 burç: Laf sokma konusunda adeta birer ustalar...
Dikkat! Onların etkisine çok çabuk kapılabilirsiniz… İşte en büyüleyici 4 burç

Dikkat! Onların etkisine çok çabuk kapılabilirsiniz… İşte en büyüleyici 4 burç
Fenerbahçe'de Ali Koç'tan basın toplantısı kararı!

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan basın toplantısı kararı!
Dünyanın en yakışıklı 100 ismi belli oldu… Listede Türkiye’den 5 oyuncu da var!

Dünyanın en yakışıklı 100 ismi belli oldu… Listede Türkiye’den 5 oyuncu da var!
Survivor All Star'da beklenmeyen değişiklik... Acil durum konseyinde kararı Acun Ilıcalı verdi!

Survivor All Star'da beklenmeyen değişiklik... Acil durum konseyinde kararı Acun Ilıcalı verdi!
Dünyaya gelen üç aslan yavrusuna Galatasaraylı isim önerileri

Dünyaya gelen üç aslan yavrusuna Galatasaraylı isim önerileri