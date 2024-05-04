Borussia Dortmund - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında sahasında Augsburg ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 32. hafta heyecanı yaşanıyor.
Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, sahasında Jess Thorup'un ekibi Augsburg ile karşı karşıya gelecek.
BORUSSİA DORTMUND - AUGSBURG MAÇI SAAT KAÇTA?
Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
BORUSSİA DORTMUND - AUGSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Robert Schröder'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Borussia Dortmund, ligde oynadığ son maçta Leipzig deplasmanından 4-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Augsburg ise kendi sahasında ağırladığı Werder Bremen'e 3-0 mağlup olmuştu.
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