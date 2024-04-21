Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 21.04.2024 - 11:36

Güncelleme: 21.04.2024 - 11:36

Almanya Bundesliga'da 30. hafta heyecanı yaşanıyor.

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, kendi sahasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek.

BORUSSİA DORTMUND - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

BORUSSİA DORTMUND - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?



Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 2 kanallarından naklen yayımlanacak.

Borussia Dortmund ligde oynadığı son maçta Borussia Mönchengladbach deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Bayer Leverkusen ise kendi sahasında ağırladığı Werder Bremen'i 5-0 mağlup ederek bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.