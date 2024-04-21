Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli oyuncu Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 30. haftasında kendi sahasında şampiyon Bayer Leverkusen ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 30. hafta heyecanı yaşanıyor.
Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, kendi sahasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek.
BORUSSİA DORTMUND - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
BORUSSİA DORTMUND - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 2 kanallarından naklen yayımlanacak.
Borussia Dortmund ligde oynadığı son maçta Borussia Mönchengladbach deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Bayer Leverkusen ise kendi sahasında ağırladığı Werder Bremen'i 5-0 mağlup ederek bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.
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