Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach deplasmanında takıldı!

3.05.2026 21:34:00
Cumhuriyet Spor
Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach deplasmanında takıldı!

Borussia Mönchengladbach, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 32. haftasında kendi evinde ağırladığı Borussia Dortmund'u 1-0 mağlup etti.

Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Borussia Mönchengladbach, evinde Borussia Dortmund'u konuk etti.

Borussia Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada Haris Tabakovic kaydetti.

5 MAÇLIK HASRETİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte Mönchengladbach 5 maç sonra galibiyet alarak 35 puanla 11. sıraya yükseldi, Dortmund ise 67 puanla 2. sırada kaldı.

Gelecek maç Borussia Mönchengladbach deplasmanda Augsburg ile, Borussia Dortmund ise evinde Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

