Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 12. haftasında sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2023 - 11:48
Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Milli aranın ardından Bundesliga'da heyecan sürüyor.

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, sahasında Gerardo Seoane'nin ekibi Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya gelecek.

BORUSSİA DORTMUND - BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH MAÇI SAAT KAÇTA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

BORUSSİA DORTMUND - BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Sven Jablonski'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

Borussia Dortmund, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Stuttgart'a 2-1 mağlup olmuştu.   

Gladbach ise sahasında karşılaştığı Wolfsburg'u 4-0 mağlup etmişti. 


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