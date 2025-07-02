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Borussia Dortmund çeyrek finalde: 'Bellingham derbisi' hayalleri suya düştü!

Borussia Dortmund çeyrek finalde: 'Bellingham derbisi' hayalleri suya düştü!

2.07.2025 09:42:00
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Cumhuriyet Spor
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Borussia Dortmund çeyrek finalde: 'Bellingham derbisi' hayalleri suya düştü!

Borussia Dortmund, FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda karşılaştığı Monterrey'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Alman ekibin formasını giyen Jobe Bellingham, çeyrek finalde eşleştikleri Real Madrid'in forması giyen ağabeyi Jude Bellingham ile karşılaşma fırsatını kaçırdı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turunda Borussia Dortmund, Meksika temsilcisi Monterrey'i 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Alman temsilcisine galibiyeti getiren goller, 14 ve 24. dakikalarda Sehrou Guirassy'den geldi. Monterrey ise 48. dakikada German Berterame'nin ayağından bulduğu golle farkı bire indirse de kalan sürede eşitliği sağlayamadı.

Bu sonuçla birlikte çeyrek finale yükselen Dortmund, turnuvada Juventus'u saf dışı bırakan Real Madrid ile karşılaşacak. Ancak bu eşleşmede futbol kamuoyunun heyecanla beklediği bir an sahne alamayacak.


BELLINGHAM DERBİSİ HAYAL OLDU

Real Madrid'in yıldız ismi Jude Bellingham ile Dortmund'da forma giyen kardeşi Jobe Bellingham'ın karşı karşıya geleceği maç, Jobe'un cezalı duruma düşmesiyle şimdilik hayal oldu.

Karşılaşmanın 28. dakikasında gördüğü sarı kartla çeyrek finalde forma giyemeyecek olan 19 yaşındaki genç oyuncu, ağabeyiyle ilk kez aynı sahayı paylaşma fırsatını kaçırdı.

30.5 MİLYON EURO BEDELLE TRANSFER OLDU

Yaz transfer döneminde Sunderland'den 30.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Dortmund'a imza atan Jobe Bellingham, kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu. Genç oyuncu, böylelikle ağabeyi Jude'un Dortmund'a gelişinden daha yüksek bir bedelle transfer gerçekleştirmiş oldu.


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