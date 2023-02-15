Borussia Dortmund - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kendi sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor.
Alman ekip Borussia Dortmund, kendi sahasında İngiliz takım Chelsea'yi konuk edecek.
BORUSSIA DORTMUND - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
BORUSSIA DORTMUND - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
SON 16'YA NASIL GELDİLER?
Borussia Dortmund, İngiliz ekip Manchester City'nin lider olduğu G Grubu'ndan ikinci olarak çıkmıştı.
Chelsea ise İtalyan ekip Milan'ı geride bırakarak E Grubu'nu lider tamamlamıştı.
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