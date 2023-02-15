Borussia Dortmund - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kendi sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 10:06
Borussia Dortmund - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor.

Alman ekip Borussia Dortmund, kendi sahasında İngiliz takım Chelsea'yi konuk edecek.

BORUSSIA DORTMUND - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

SON 16'YA NASIL GELDİLER?

Borussia Dortmund, İngiliz ekip Manchester City'nin lider olduğu G Grubu'ndan ikinci olarak çıkmıştı.

Chelsea ise İtalyan ekip Milan'ı geride bırakarak E Grubu'nu lider tamamlamıştı.


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