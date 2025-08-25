Borussia Dortmund'dan Bellingham ailesine yasak!

Borussia Dortmund, St. Pauli karşılaşmasının ardından yaşanan olay nedeniyle soyunma odası protokollerinde değişikliğe gitti. Alman ekibi, artık futbolcuların aile üyelerinin bu alana girmesini yasakladı.

Bundesliga'nın ilk haftasında deplasmanda St. Pauli ile 3-3 berabere kalan Dortmund'da gerilim, Jobe Bellingham'ın devre arasında oyundan alınmasının ardından arttı.

BABASI, SPORTİF DİREKTÖR İLE TARTIŞTI

Sky Sports Almanya'nın haberine göre, genç futbolcunun babası Mark Bellingham (aynı zamanda oyuncunun danışmanı), maç sonu tünelde sportif direktör Sebastian Kehl ile tartıştı. Mark Bellingham'ın hem oğlunun erken çıkarılmasına hem de takımın performansına tepkisini dile getirdiği belirtildi.

BILD ise baba Bellingham'ın teknik direktör Niko Kovac'la da görüşmek istediğini ve düşüncelerini açıkça ifade ettiğini yazdı.

KULÜPTEN YASAK

Yaşananların ardından kulüp CEO'su Lars Ricken, olayın büyütülecek bir tarafı olmadığını söylese de bundan sonra benzer bir durumun yaşanmaması için aile üyelerinin soyunma odası bölgesine girmesinin yasaklandığını açıkladı.

19 yaşındaki Jobe Bellingham, Sunderland'den 32 milyon sterlin karşılığında transfer edilmiş ve Bundesliga'daki ilk maçına St. Pauli karşısında çıkmıştı. Ancak genç oyuncu, etkisiz bir performans sonrası devre arasında oyundan alınmıştı.

Dortmund, 3-1 öne geçtiği maçta son dakikalarda yediği gollerle sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı.