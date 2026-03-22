Toprak Razgatlıoğlu Brezilya'daki sprint yarışında 18. oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ikinci etabı olan Brezilya Grand Prix sprint yarışını, Prima Pramac Yamaha takımının milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 18. sırada tamamladı.
Goiania şehrindeki 3,8 kilometrelik Autodromo Ayrton Senna pistinde 31 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sprint turunda 19:41.98'lik derece elde eden Ducati Lenovo Team takımının İspanyol sürücüsü Marc Marquez, birinci sırayı aldı.
İLK KEZ YARIŞIYOR
MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcusu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.
Brezilya Grand Prix'i, pazar günü TSİ 21.00'de koşulacak.