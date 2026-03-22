Toprak Razgatlıoğlu Brezilya'daki sprint yarışında 18. oldu

Toprak Razgatlıoğlu Brezilya'daki sprint yarışında 18. oldu

22.03.2026 12:35:00
Toprak Razgatlıoğlu Brezilya'daki sprint yarışında 18. oldu

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Brezilya'da koşulan MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ikinci etabındaki sprint yarışını 18. tamamladı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ikinci etabı olan Brezilya Grand Prix sprint yarışını, Prima Pramac Yamaha takımının milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 18. sırada tamamladı.

Goiania şehrindeki 3,8 kilometrelik Autodromo Ayrton Senna pistinde 31 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sprint turunda 19:41.98'lik derece elde eden Ducati Lenovo Team takımının İspanyol sürücüsü Marc Marquez, birinci sırayı aldı.

İLK KEZ YARIŞIYOR

Sprint yarışını Red Bull sporcusu Toprak, 18. sırada bitirdi.

MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcusu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

Brezilya Grand Prix'i, pazar günü TSİ 21.00'de koşulacak.

Bitime iki tur kala düştü: Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'deki sırası belli oldu!
Bitime iki tur kala düştü: Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'deki sırası belli oldu! Toprak Razgatlıoğlu, Tayland GP Sprint yarışını son 2 tur kala yaşadığı kaza nedeniyle liderin 25 saniye gerisinde 20. sırada tamamladı.
Toprak Razgatlıoğlu'nun ilk resmi MotoGP testi heyecanı!
Toprak Razgatlıoğlu'nun ilk resmi MotoGP testi heyecanı! Üçüncü kez Dünya Superbike şampiyonluğunu (WSBK) ilan eden Toprak Razgatlıoğlu, ilk resmi MotoGP Dünya Şampiyonası testine çıkacak.
Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'deki tarihi yarışını 17. sırada bitirdi
Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'deki tarihi yarışını 17. sırada bitirdi MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ilk etabı olan Tayland Grand Prix'sinin ana yarışını, Prima Pramac Yamaha'nın sporcusu Toprak Razgatlıoğlu 17. sırada tamamladı.