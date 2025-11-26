Cumhuriyet Gazetesi Logo
Borussia Dortmund'dan kendi sahasında 4 gollü galibiyet!

26.11.2025 09:37:00
Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Villarreal'i 4-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Borussia Dortmund, Villarreal'i konuk etti. BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Borussia Dortmund, 4-0'lık skorla kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri, 45+2. ve 54. dakikalarda Serhou Guirassy, 58. dakikada Karim Adeyemi ve 90+5'te Daniel Svensson kaydetti.

VILLARREAL'İN HASRETİ DEVAM ETTİ

Marcelino Toral'ın ekibi Villarreal, Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetle tanışamadı.

Borussia Dortmund'da Salih Özcan, statü gereği maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucuna ardından Borussia Dortmund, puanını 10 yaptı. Villarreal, 1 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Borussia Dortmund, Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Villarreal, Kopenhag'ı ağırlayacak.

