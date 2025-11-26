Spor yazarları Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçını yorumladı: 'Bir çuval inciri berbat etmek'

Spor yazarları, Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise'ye 1-0 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçını değerlendirdi.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Erman Toroğlu: "Önce takım olacaksın, sonra futbol oynayacaksın, sonra bir yerlere geleceksin. Bu iş isimle olmuyor. Canın cehenneme gidene kadar koşacaksın, mücadele edeceksin, ondan sonra seyirci seni alkışlayacak. Yoksa dün geceki gibi ‘Eksik futbolcum varmış, sakatlık varmış’ olur. Icardi’ye kaç para verdin, oynasaydı. Teknik adam olsaydım 10 dakika sonra çıkarırdım, hadi kıyak yapayım yarım saat sonra. Okan Hoca şimdi anlatacak La Fontaine’den masallar." (Sözcü)

"B İR ÇUVAL İNCİRİ BERBAT ETMEK"

Levent Tüzemen: "İspanyol hakemlerinin Türk takımlarına karşı olan düşmanlığı bir kez daha belgelendi. Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ın evinde Manchester United ile 3-3 berabere kaldığı maçı yine Jose Maria Sanchez yönetmiş, Mustafa Çulcu'nun bana yaptığı analizde; G.Saray'ın 1 penaltısını vermemişti. Zaman geçirmek için yatan bütün Gilloise oyuncularına destek verdi. Şeytanın avukatlığına soyunuyorum. Milli takımımızın İspanya'ya Sevilla'da diz çöktürmesi ve 2 gol atmasının bedelini Sanchez, G.Saray'a ödettirdi." (Fotomaç)

Bülent Timurlenk: "Yıllardır süren sağ-sol bek kaosunda dün maçı bitiren bekler Davinson ve Sallai'ydi. Doğrusu Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç arka arkaya kazandıktan sonra Gilloise'a İstanbul'da 3 puan vermek bir çuval inciri berbat etmek gibi. Maçın hakemi kötüydü ama Galatasaray'dan daha fazla değil. 5-3-2 dizilen iki ayrı duvan ören Belçikalılar kısıtlı yetenek, fizik ve güçlü 3 puanı aldılar. Galatasaray'da alkışlanacak adam Lucas Torreira.. Kaybedilen maçın da sakatlıkların da açtığı yaralara pansuman için 6 günleri var Kemerburgaz'da…" (Sabah)

"ŞİMDİ İŞ ZORA GİRDİ"

Murat Özbostan: "Bu maçtan 3 puan alsak fıstık gibi olacaktı.. 24 garanti olacaktı.. Ama maç öncesi de eksikler nedeniyle çok karamsar bir tablo ortaya konmuştu.. Bu takımı etkilemiş! Ama felaket bir 11'in de yoktu.. Bu ekip mazerete sığınmadan 1 puanı almalıydı.. Fakat buradan bir ders de çıkarmak gerek.. Bu kadro sezon başından geniş tutulmalıydı.. Takım eksik kurulmuş eksik!" (Sabah)

Ercan Taner: "Orta sahada üretemezseniz gol yollarında pozisyon zenginliği yaratamazsınız. İlkay sakatlıktan yeni çıktığı için form düzeyi yeterli değildi. Torreira, mücadele olarak kusursuzdu ve her zaman olduğu gibi ayakta kaldı. Sara, iyi şutunun dışında Torreira ile uyum konusunda anlaşamıyordu. Son bölümlerde artık bütün riskleri alan bir Galatasaray izlemeye başladık. Genç Arda, tecrübesizce kırmızıyı görünce umutlar tamamen tükendi. Evinde dev takımlara kök söktüren Galatasaray, dün akşam kazansaydı dev bir adım atacaktı. Şimdi iş zora girdi." (Sözcü)

"İNSAN KUL ÜBEYE BAKMAYA KORKUYOR"

Engin Verel: "Bunları görünce insanın bizimkilere rahmet okuyası geliyor. Onların sertliği ve oyunu germe çabaları ne yazık ki işe yaradı. Ve yatmalar ve soğutmalara hakem de çanak tuttu. Galatasaray ise tecrübesine yakışmayacak bir panik ve telaşla kimliğinden uzaklaştı. Son dakikalardaki doğru baskıyı ise Belçika ekibi çok iyi savundu. 1 puanı bile hak etmeyen rakip, hakemin tarihi hatası yüzünden 3 puan alıp gitti. İnsanın aklına ister istemez ilk 8'e girmeleri için hakem İspanyol takımlarına çalıştı diye geliyor." (Akşam)

Mustafa Çulcu: "Galatasaray elde ki en iyi 11 ile sahada. İnsan dönüp kulübeye bakmaya korkuyor! İlk yarıda durarak oynayan oyuncu sayısı fazlaydı. Icardi üç stoperin göbeğinde kaldı. Hücum etkinliği sadece top Barış'a gelince oluyor. Galatasaray'ın önde baskı kalitesi düşük olunca rakip çok rahat kırıp çıkıyor. İlkay'ın henüz maç ritmi yok. Düşük pas yüzdesi ile temposuz oynuyor. Sistem takımı Gillois her zamanki gibi topla aynı yüzde ile kalabalık savunma yaparak oynadı. Geçiş oyununda başarılıydılar. Savunmada Burgas merkezde Zorgane etkiliydi. Topu zaman zaman çizgilere taşıyarak geniş alan yarattılar. Disiplinli oynadılar maçı kazandılar." (Sabah)

"OLMADI, YAPAMADI"

Devrim Demirel: "Futbolun klişeleşmiş şu deyimi akıllara geldi: Başladığından çok bitirdiğin 11 önemlidir. Okan hoca, başladığıyla bitirmek zorundaydı! Bu nedenle sahadakilerin akıllı ve kontrollü olması gerekiyordu. Topa sahip olmak yerine topu rakibe bırakmak sanki daha doğru bir seçenek gibiydi. Duran toplar her zamankinden daha önemliydi. Ama olmadı, yapamadı Galatasaray." (Nefes)