Felipe Melo'dan Galatasaray'a derbi mesajı: 'Daha önce birçok kez yaptık'

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında evinde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası sarı-kırmızılıların efsane oyuncularında Felipe Melo, sosyal medya hesabından destek paylaşımı yaptı.

"BİR ÇOK KEZ YAPTIK"

Derbi hakkında takıma mesaj gönderen Melo, "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik ama futbolda bu tip şeyler olabiliyor. Bir an önce bu maçı unutup, pazartesi günkü derbiye odaklanıp, oradan yine tarihi bir zaferle ayrılmamız gerekiyor. Daha önce birçok kez yaptık. Yine yapabiliriz. Size güveniyorum aslanlar" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.