Cumhuriyet Gazetesi Logo
Felipe Melo'dan Galatasaray'a derbi mesajı: 'Daha önce birçok kez yaptık'

Felipe Melo'dan Galatasaray'a derbi mesajı: 'Daha önce birçok kez yaptık'

26.11.2025 09:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Felipe Melo'dan Galatasaray'a derbi mesajı: 'Daha önce birçok kez yaptık'

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, sarı-kırmızılıların 1-0 kaybettikleri Union Saint-Gilloise maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında evinde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası sarı-kırmızılıların efsane oyuncularında Felipe Melo, sosyal medya hesabından destek paylaşımı yaptı.

"BİRÇOK KEZ YAPTIK"

Derbi hakkında takıma mesaj gönderen Melo, "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik ama futbolda bu tip şeyler olabiliyor. Bir an önce bu maçı unutup, pazartesi günkü derbiye odaklanıp, oradan yine tarihi bir zaferle ayrılmamız gerekiyor. Daha önce birçok kez yaptık. Yine yapabiliriz. Size güveniyorum aslanlar" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #felipe melo

İlgili Haberler

Galatasaray'dan 23 yıl sonra bir ilk!
Galatasaray'dan 23 yıl sonra bir ilk! Union Saint-Gilloise karşılaşmasını bir oyuncu değişikliğiyle tamamlayan Galatasaray, Şubat 2002'de karşılaştığı Liverpool maçından bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçını tek değişiklikle tamamladı.
Galatasaray'da 33 maçlık seri sona erdi!
Galatasaray'da 33 maçlık seri sona erdi! Union Saint-Gilloise'ya 1-0 kaybeden Galatasaray, sahasında 33 maç sonra mağlubiyet yaşadı.
Spor yazarları Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçını yorumladı: 'Bir çuval inciri berbat etmek'
Spor yazarları Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçını yorumladı: 'Bir çuval inciri berbat etmek' Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.