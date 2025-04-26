5 gollü düelloda kazanan Borussia Dortmund!
Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti.
Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Borussia Dortmund, Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Dortmund, PreZero Arena'da oynanan maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Sehrou Guirassy, 74. dakikada Julian Brandt ve 90+5. dakikada Waldemar Anton attı. Hoffenheim'ın golleri 61. dakikada Adam Hlozek ve 90+1. dakikada Pavel Kaderabek'tan geldi.
SALİH ÖZCAN FORMA GİYDİ
Konuk ekip Dortmund'da ilk golü atan Guirassy, 34. dakikada penaltı kaçırdı.
Borussia Dortmund'da milli futbolcu Salih Özcan, 68. dakikada oyuna dahil oldu.
SON 5 HAFTADA 4. GALİBİYET
Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, ligde son 5 haftada 4. galibiyetini elde etti ve 48 puana yükseldi. Hoffenheim, 30 puanda kaldı.
Dortmund, ligin bir sonraki haftasında sahasında Wolfsburg ile karşı karşıya gelecek. Hoffenheim, gelecek hafta Borussia Mönchengladbach ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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