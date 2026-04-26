Borussia Dortmund gol oldu yağdı: Şampiyonlar Ligi biletini kaptı!

26.04.2026 20:46:00
Borussia Dortmund, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı Freiburg'u 4-0 mağlup etti.

Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Borussia Dortmund ile Freiburg karşı karıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Dortmund, 4-0'lık skorla kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Maximilian Beier, 14. dakikada Serhou Guirassy, 31. dakikada Ramy Bensebaini ve 87. dakikada Fabio Silva kaydetti.

ŞAMPYONLAR LİGİ'NİN GARANTİLEDİ

Bu sonuçla birlikte Dortmund, puanını 67'ye yükseltti ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı garantiledi.

Freiburg ise 43 puanda kaldı.

Dortmund, gelecek hafta Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek. Freiburg ise Wolfsburg ile evinde karşılaşacak.

