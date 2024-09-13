Borussia Dortmund - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Borussia Dortmund - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında sahasında Heidenheim ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2024 Cuma, 11:09
Borussia Dortmund - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.

Borussia Dortmund - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, sahasında Frank Schmidt'in ekibi Heidenheim ile karşı karşıya gelecek. 

Borussia Dortmund - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BORUSSIA DORTMUND - HEIDENHEIM MAÇI SAAT KAÇTA?

BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

Borussia Dortmund - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BORUSSIA DORTMUND - HEIDENHEIM MAÇI HANGİ KANALDA? 

Alman hakem Robert Schröder'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten şifreli olarak yayınlanacak.

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