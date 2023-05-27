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Borussia Dortmund - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 34. haftasında kendi sahasında Mainz'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2023 - 10:36
Borussia Dortmund - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliaga'da şampiyonluk düğümü çözülüyor.

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, kendi sahasında Bo Svensson'un takımı Mainz'ı konuk edecek.

BORUSSIA DORTMUND - MAINZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND - MAINZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Marco Fritz'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.

Borussia Dortmund ligde oynadığı son maçta, Augsburg deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Mainz ise kendi sahasında ağırladığı Stuttgart'a 4-1 mağlup olmuştu.


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