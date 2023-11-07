Borussia Dortmund - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde kendi sahasında Newcastle United'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2023 - 10:36
Borussia Dortmund - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, kendi sahasında Eddie Howe'un ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.

BORUSSIA DORTMUND - NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND - NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği karşılaşma Exxen ve TV 8.5'tan naklen yayınlanacak.

İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Dortmund 1-0 galip ayrılmıştı.  


Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Newcastle United

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