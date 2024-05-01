Borussia Dortmund - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında kendi sahasında Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 10:11
Borussia Dortmund - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, kendi sahasında Luis Enrique'nin ekibi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.

BORUSSİA DORTMUND - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

BORUSSİA DORTMUND - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Borussia Dortmund, bir önceki turda karşılaştığı Atletico Madrid'i iki maçın toplamında 5-4 mağlup etmişti.

PSG ise Barcelona'yı iki maçın toplamında 6-4 mağlup ederek yarı final biletini alan ekip olmuştu.


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