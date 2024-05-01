Borussia Dortmund - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında kendi sahasında Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.
Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, kendi sahasında Luis Enrique'nin ekibi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.
BORUSSİA DORTMUND - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
BORUSSİA DORTMUND - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Borussia Dortmund, bir önceki turda karşılaştığı Atletico Madrid'i iki maçın toplamında 5-4 mağlup etmişti.
PSG ise Barcelona'yı iki maçın toplamında 6-4 mağlup ederek yarı final biletini alan ekip olmuştu.
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