Borussia Dortmund - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 01.05.2024 - 10:11

Güncelleme: 01.05.2024 - 10:11

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, kendi sahasında Luis Enrique'nin ekibi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.

BORUSSİA DORTMUND - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

BORUSSİA DORTMUND - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Borussia Dortmund, bir önceki turda karşılaştığı Atletico Madrid'i iki maçın toplamında 5-4 mağlup etmişti.

PSG ise Barcelona'yı iki maçın toplamında 6-4 mağlup ederek yarı final biletini alan ekip olmuştu.