Tolunay Kafkas'tan Galatasaray maçı açıklaması

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, 4-1 kazanılan Antalyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

AA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 07:25
Tolunay Kafkas'tan Galatasaray maçı açıklaması
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Tolunay Kafkas, kalan 4 haftada 2 maç kazanarak ligde kalmak istediklerini söyledi.

Tolunay Kafkas, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Her maçın final havasında olduğunu dile getiren Kafkas, "Çok stresli ve gergin maçlar oynuyoruz. Her maç final havasında. Bu oyun, daha önceki oyunlarımıza göre istediğimiz gibi değildi ama sonuç önemli. Takımımın pres gücü oldukça yüksekti. Sakat oyuncularımız yeni döndü. Maçta pozisyon hataları da yaptık. Maçın içerisinde bir plan değişikliğine gidip topu rakibe bıraktık. Kazanmak bizim için çok önemliydi. Kalan 4 maçın 2'sini kazanarak ligde kalacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Tolunay Kafkas, ligde kalan maçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kayserispor iyi bir takım. Çok sevdiğim bir kardeşim de orada şuan. Kayseri deplasmanı, bizim için kolay olmayacak. Gaziantep de zor bir deplasman. Sonrasında Galatasaray ve Samsunspor maçları var. 42 puanın bizi kurtaracağını düşünüyorum. Son 4 haftaya girerken bir yükselişimiz var ve bu bizim avantajımız. Bunu artıya çevirirsek her maçı kazanabiliriz. Bu ligde 40 puanın altındakiler şu anda tehlikede. Küme düşme mücadelemiz son haftaya kalırsa, en kritik maçımız Samsunspor karşılaşması olacaktır."

"GALATASARAY'I YENMELİYİZ"

Tolunay Kafkas ayrıca, "Bir deplasman galibiyetine ihtiyacımız var. Bu iki maçtan mutlaka bir tanesini kazanmalıyız, ya da Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.


Tolunay Kafkas haberleri Fatih Karagümrük haberleri galatasaray haberleri

İlgili Haberler

Düşme hattından uzaklaştı: Karagümrük'ten sahasında kritik galibiyet

Düşme hattından uzaklaştı: Karagümrük'ten sahasında kritik galibiyet
Fatih Karagümrük 9 kişi kaldı: Fenerbahçe ikinci yarıda geri döndü! Fatih Karagümrük 1-2 Fenerbahçe

Fatih Karagümrük 9 kişi kaldı: Fenerbahçe ikinci yarıda geri döndü! Fatih Karagümrük 1-2 Fenerbahçe
Sivasspor 3 puanı tek golle aldı! Sivasspor 1-0 Fatih Karagümrük

Sivasspor 3 puanı tek golle aldı! Sivasspor 1-0 Fatih Karagümrük
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tarık Mengüç'ten çarpıcı açıklama: 'Servet ödedim'

Tarık Mengüç'ten çarpıcı açıklama: 'Servet ödedim'
‘Dünyanın En Güzel 100 Kadını’ açıklandı! Listede Türk oyuncular da var!

‘Dünyanın En Güzel 100 Kadını’ açıklandı! Listede Türk oyuncular da var!
Cenk Eren'den hayranlarını üzen haber: 'Nazar değdirdiniz'

Cenk Eren'den hayranlarını üzen haber: 'Nazar değdirdiniz'
Bahar dizisinin seti ortaya çıktı! İşte çekimlerin gerçekleştiği hastane

Bahar dizisinin seti ortaya çıktı! İşte çekimlerin gerçekleştiği hastane
Uzmanlar uyarıyor: Sabahları asla yapmamanız gereken tek şey

Uzmanlar uyarıyor: Sabahları asla yapmamanız gereken tek şey
Erdoğan-Özel görüşmesinin tarihi belli oldu

Erdoğan-Özel görüşmesinin tarihi belli oldu
Merve Taşkın ‘Erkekler senden ne istiyor?’ sorusunu yanıtladı

Merve Taşkın ‘Erkekler senden ne istiyor?’ sorusunu yanıtladı
Tarık Mengüç’ten çarpıcı açıklama: ‘Servet ödedim’

Tarık Mengüç’ten çarpıcı açıklama: ‘Servet ödedim’