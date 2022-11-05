Borussia Dortmund'da Youssoufa Moukoko tarihe geçti
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, kendi sahasında ağırladığı Bochum'u 3-0 mağlup etti.
Bundesliga'nın 13. haftasında Borussia Dortmund ile Bochum karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Dortmund 3-0'lık skorla kazandı.
Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 8 ve 45+2. dakikalarda Youssoufa Moukoko, 12. dakikada Giovanni Reyna penaltıdan kaydetti.
MOUKOKO TARİHE GEÇTİ
10. Bundesliga golünü kaydeden 17 yaşındaki Moukoko, Almanya 1. Lig tarihinde bunu başaran en genç oyuncu oldu.
Dortmund forması giyen milli oyuncu Salih Özcan, maçta 90 dakika forma giydi.
Üst üste 3. galibiyetini alan Dortmund, puanını 25'e yükseltti. Bochum ise üst üste ikinci yenilgisini alarak 7 puanda kaldı.
Dortmund, gelecek hafta Wolfsburg'a konuk olacak. Bochum ise sahasında Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak.
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