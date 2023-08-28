Borussia Dortmund'dan Mergim Berisha'ya kanca

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un Augsburg forması giyen Mergim Berisha'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2023 - 22:19
Borussia Dortmund'dan Mergim Berisha'ya kanca
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Geçen sezon Fenerbahçe'den Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha için dev bir talip çıktı.

Sky'da yer alan habere göre, Borussia Dortmund'un 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

BEKLENTİ 15 MİLYON EURO

Dortmund'un Berisha için Augsburg ile temaslara başladığı vurgulandı. Augsburg'un, bonservisini bu yaz Fenerbahçe'den 4 milyon Euro karşılığında aldığı Berisha için beklentisinin 15 milyon Euro olduğu kaydedildi.

Berisha'nın da kariyerindeki bir sonraki adımı atmak istediği ve Dortmund'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.

AUGSBURG PERFORMANSI

Augsburg forması altında 26 maçta süre bulan Berisha, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.


Player Alanı
Mergim Berisha Borussia Dortmund Augsburg

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