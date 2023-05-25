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Augsburg, Mergim Berisha'nın opsiyonunu kullandı

Augsburg, Mergim Berisha'nın satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini Fenerbahçe'den aldı. Alman ekibinin yaz transfer döneminde Berisha'ya satmayı planladığı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2023 - 16:51
Augsburg, Mergim Berisha'nın opsiyonunu kullandı
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Bundesliga ekiplerinden Augsburg, Mergim Berisha'nın 4 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini Fenerbahçe'den aldı.

Bild'de yer alan habere göre; Ausgburg, 300 bin euro'ya Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha'nın 4 milyon euro'luk satın alma bedelini ödeyerek bonservisini Fenerbahçe'den aldı.

Alman milli forvetin, Augsburg'ta fazla durmayacağı ve bu yaz içerisinde 15-20 milyon euro bir bonservis bedeliyle başka takıma gideceği de belirtildi.

ALMAN MİLLİ TAKIMI İÇİN ADI GEÇİYOR

Bundesliga'da oynadığı 23 resmi maçta 9 gol atıp 4 asist yapan Mergim Berisha, Alman Milli Takımı'nın da geniş aday kadrosu içerisine girmeyi başardı.

FENERBAHÇE'DE 11 GOLE ETKİ

Berisha, Fenerbahçe'de oynadığı 32 maçta 8 gol atıp 3 asist yapmıştı.  


Mergim Berisha Augsburg fenerbahçe

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