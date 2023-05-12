Fenerbahçe'den kiralanmıştı: Augsburg'dan Mergim Berisha kararı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Augsburg'un, Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha için farklı planları olduğu ileri sürüldü.
Fenerbahçe'den kiralık olarak Augsburg'un yolunu tutan Mergim Berisha için Almanya'da bir iddia ortaya atıldı.
Alman ekibinin yöneticileri daha önce Berisha'nın sözleşmesinde yer alan satın alma maddesini kullanacaklarını açıklamıştı. Kicker'de yer alan habere göre, Augsburg'un 25 yaşındaki futbolcunun opsiyonunu kullandıktan sonra oyuncuyu başka bir takıma satabilir.
BERISHA İÇİN FARKLI PLAN
Augsburg'un 2022-2023 sezonunda mali zarar beklediği belirtildi. Kulübün bu nedenle Berisha gibi kar elde edebileceği oyuncuları satmaya açık olduğu ifade edildi.
SÖZLEŞMESİNDEKİ OPSİYON
Kiralama anlaşmasına göre, Berisha'nın bonservisini almak için Augsburg'un Fenerbahçe'ye 4 milyon Euro ödemesi gerekiyor.
AUGSBURG PERFORMANSI
Augsburg forması altında şimdiye kadar 21 maça çıkan Berisha, 9 gol attı ve 4 asist yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, Augsburg'daki performansıyla Alman Milli Takımı'na da seçildi.
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