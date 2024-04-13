Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli oyuncu Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 29. haftasında deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 29. hafta heyecanı yaşanıyor.
Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Gerardo Seoane'nin ekibi Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya gelecek.
BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?
Borussia Park'ta oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Florian Badstübner'in yöneteceği karşılaşma Bein Sports Max 1 ve Tivibu Spor 2 kanallarından naklen yayımlanacak.
Borussia Mönchengladbach, ligde oynadığı son maçta Wolfsburg deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Borussia Dortmund ise kendi sahasında ağırladığı Stuttgart'a 1-0 mağlup olmuştu.
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