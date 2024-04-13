Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli oyuncu Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 29. haftasında deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 12:13
Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Almanya Bundesliga'da 29. hafta heyecanı yaşanıyor.

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Gerardo Seoane'nin ekibi Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya gelecek.

BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Borussia Park'ta oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Florian Badstübner'in yöneteceği karşılaşma Bein Sports Max 1 ve Tivibu Spor 2 kanallarından naklen yayımlanacak.

Borussia Mönchengladbach, ligde oynadığı son maçta Wolfsburg deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Borussia Dortmund ise kendi sahasında ağırladığı Stuttgart'a 1-0 mağlup olmuştu.


Borussia Dortmund haberleri borussia mönchengladbach haberleri Bundesliga haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray sözleri tepki çekmişti: Hakan Çalhanoğlu'ndan formalı yanıt!

Galatasaray sözleri tepki çekmişti: Hakan Çalhanoğlu'ndan formalı yanıt!
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray sorusuna çarpıcı yanıt: 'Tüm hedefim...'

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray sorusuna çarpıcı yanıt: 'Tüm hedefim...'
Galatasaray'a dev gelir: Kasasını doldurdu!

Galatasaray'a dev gelir: Kasasını doldurdu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kozan'da ilk kez ekildi! Hasadı erken başladı: Tarlada kilosu 17 TL

Kozan'da ilk kez ekildi! Hasadı erken başladı: Tarlada kilosu 17 TL
Tekirdağ-İstanbul yolunda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

Tekirdağ-İstanbul yolunda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
Survivor All Star'da yumruk yumruğa kavga! Acun Ilıcalı görüntüleri sansürledi... Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi olacak?

Survivor All Star'da yumruk yumruğa kavga! Acun Ilıcalı görüntüleri sansürledi... Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi olacak?
THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Türk bayrağını göstermişti: Edin Dzeko'nun hareketi Yunanları çıldırttı!

Türk bayrağını göstermişti: Edin Dzeko'nun hareketi Yunanları çıldırttı!
Moda dünyasının değerli ismi Roberto Cavalli hayatını kaybetti

Moda dünyasının değerli ismi Roberto Cavalli hayatını kaybetti
İstanbulspor: 'Batan gemiyi terk etmeler başladı'

İstanbulspor: 'Batan gemiyi terk etmeler başladı'
Survivor’da kavga krizi: Ogeday ve Yunus Emre diskalifiye mi olacak?

Survivor’da kavga krizi: Ogeday ve Yunus Emre diskalifiye mi olacak?