Borussia Mönchengladbach kendi evinde rahat kazandı!
Borussia Mönchengladbach, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 11. haftasında kendi sahasında ağırladığı St. Pauli'yi 2-0 mağlup etti.
Almanya Bundesliga'nın 11. hafta mücadelesinde Borussia Mönchengladbach, evinde St. Pauli'yi konuk etti. Borussia Park'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Mönchengladbach 2-0 kazandı.
Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 13'te Alassane Plea ile 44'te Tim Kleindienst kaydetti.
Mönchengladbach, bu galibiyetin ardından puanını 17 yaptı. St. Pauli 8 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Mönchengladbach, Freiburg deplasmanına gidecek. St. Pauli, Holstein Kiel'i konuk edecek.
Etiketler: #borussia mönchengladbach #st. pauli #Bundesliga
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