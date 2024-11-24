Borussia Mönchengladbach kendi evinde rahat kazandı!

Borussia Mönchengladbach, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 11. haftasında kendi sahasında ağırladığı St. Pauli'yi 2-0 mağlup etti.

Borussia Mönchengladbach kendi evinde rahat kazandı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2024 - 23:06

Almanya Bundesliga'nın 11. hafta mücadelesinde Borussia Mönchengladbach, evinde St. Pauli'yi konuk etti. Borussia Park'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Mönchengladbach 2-0 kazandı.

Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 13'te Alassane Plea ile 44'te Tim Kleindienst kaydetti.

Mönchengladbach, bu galibiyetin ardından puanını 17 yaptı. St. Pauli 8 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Mönchengladbach, Freiburg deplasmanına gidecek. St. Pauli, Holstein Kiel'i konuk edecek.


Etiketler: #borussia mönchengladbach #st. pauli #Bundesliga

İlgili Haberler

Beşiktaşlı taraftarlardan yönetime tepki: Dolmabahçe'de istifa sesleri!

Beşiktaşlı taraftarlardan yönetime tepki: Dolmabahçe'de istifa sesleri!
Beşiktaş'a kendi evinde Göztepe çelmesi: Beşiktaş 2-4 Göztepe

Beşiktaş'a kendi evinde Göztepe çelmesi: Beşiktaş 2-4 Göztepe
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Lyon'dan Rayan Cherki açıklaması!

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Lyon'dan Rayan Cherki açıklaması!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler