Beşiktaş'a kendi evinde Göztepe çelmesi: Beşiktaş 2-4 Göztepe

Yayınlanma: 24.11.2024 - 18:09

Güncelleme: 24.11.2024 - 21:01

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Göztepe 4-2 kazandı.

Siyah beyazlı takım, 3. dakikada Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 öne geçti. 9. dakikada Malcom Bokele'nin kendi ağlarına kaydettiği golle Beşiktaş skoru 2-0'a getirdi. Göztepe bu gollere 12. dakikada Malcom Bokele ile yanıt verdi ve skor 2-1'e geldi. Konuk ekip Taha Altıkardeş ile 32. dakikada bir gol daha buldu ve durum 2-2'ye geldi.

Konuk ekip 82. dakikada David Datro Fofana ile skoru 3-2'ye getirdi. Son bölümde Göztepe, 90+1. dakikada Tijanic'in golüyle skoru 4-2'ye getirdi. 2-0 öne geçen Beşiktaş üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

GALİBİYET HASRETİ SÜRDÜ

Beşiktaş bu sonuçla ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Göztepe ise son 4 maçta 9. puanını aldı. Öte yandan konuk ekip, bu skorla Süper Lig'de bu sezon deplasmanda ilk kez galip geldi.

ZİRVE İLE FARK AÇILDI

Siyah-beyazlı takım bu sonucun ardından 21 puanda kaldı ve lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düştü. Göztepe ise 21 puana yükseldi.

Bir sonraki maçta Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Maccabi ile karşılaşacak. Göztepe ise ligde Başakşehir deplasmanına çıkacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert; Svensson, Paulista, Emirhan, Uduokhai, Masuaku; Al Musrati, Gedson; Rashica, Rafa Silva; Semih

Göztepe: Lis; Ogün, Taha, Heliton, Bokele; İsmail, Dennis, Isaac, Matsuki, Juan, Romulo

Karşılaşmadan önemli anlar | Beşiktaş 2-4 Göztepe

90' Göztepe'de Romulo eksik savunmaya karşı merkezden topu sürerek solunda bulunan Tijanic'e yerden pasını verdi. Tijanic'in sağ ayak içiyle yaptığı vuruş yakın köşeden ağlarla buluştu.

90 ' GOL | Tijanic, Göztepe'nin 4. golünü kaydetti.

90' Karşılaşmaya 4 dakika ilave edildi.

86' Göztepe'de Fofana, penaltı noktasının solundan sağ ayak içiyle yerden bir şut çekti. Top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

84' Beşiktaş'ta Rafa Silva, Heliton'un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Beşiktaş, serbest vuruş kullanacak.

83' Hızlı hücumda ceza sahası sol çarprazda rakibi Masuaku'yu geçen Fofana, kaleci Mert'le karşı karşıya kaldı. Yakın köşeye şut çekerek topu ağlarla buluşturdu.

82' GOL | Fofana, Göztepe'yi öne geçiren golü kaydetti.

75' Rafa Silva'nın sol kanattan arka direğe açtığı ortada Rashica dar alanda aşırttı ama top yandan dışarı çıktı.

74' Mücadelenin bu dakikasında Beşiktaş %60-%40 Göztepe topa hakim.

73' Immobile orta alanda Heliton'un müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Beşiktaş, serbest vuruş kullanacak.

72' Göztepe'de Juan ve Matsuki yerine Fofana ile Tijanic oyuna dahil oldu.

70' Matsuki'nin ceza sahası sağından çektiği şut Beşiktaş savunmasına çarparak kornere gitti. Göztepe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

69' Rashica'nın sağ kanattan ön direğe açtığı ortada kaleci Lis topa Rafa Silva'dan önce müdahale etti ve tehlikeyi önledi.

64' Beşiktaş'ta Svensson, kendi yarı alanının solunda Juan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

59' Beşiktaş'ta Musrati ve Emirhan Topçu oyundan alındı. Yerlerine Ndour ve Immobile oyuna dahil oldu.

57' Göztepe'de Ogün sağ kanattan harika taşıyarak ceza sahasında bulunan Romulo'ya pas vermek istedi fakat savunmada Paulista harika bir müdahale yaparak tehlikeyi önledi.

55' Göztepe, Beşiktaş'a ön alan baskısı yapıyor...

54' Rafa Silva merkezden topu taşıyarak ceza sahasının sağında bulunan Rashica'ya yerden pas verdi. Rashica'nın sağ ayak üstüyle vurduğu şut uzak direğin yanından dışarı gitti.

49' Taha, orta alanda Semih Kılıçsoy'a faul yaptı. Beşiktaş, serbest vuruş kullanacak.

48' Göztepe, orta sahanın sol tarafından üst üste taç atışları kullandı.

47' Dennis, Beşiktaş yarı alanında Gedson Fernandes'e faul yaptı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 4 dakika ilave edildi.

43' Göztepe'de Solet oyuna devam edemedi. Yerine Victor Hugo dahil oldu.

36' Orta alanda Svensson, Matsuki'ye faul yaptı. Göztepe serbest vuruş kullanacak.

33' Göztepe'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Taha Altıkardeş ceza sahası içerisinde kafa vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu.

32' GOL | Taha Altıkardeş, Göztepe'nin beraberlik golünü kaydetti.

26' Dennis, orta sahanın solunda Rashica ile girdiği ikili mücadelede faul yaptı. Beşiktaş, serbest vuruş kullanacak.

25' Svensson, rakip yarı alanda İsmail Köybaşı'na faul yaptı. Göztepe serbest vuruş kullanacak.

24' Rashica sağ kanattan bir kez daha ortaladı. Savunmada Taha araya girerek topu kornere gönderdi. Beşiktaş bu kez sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

23' Kullanılan kornerde yayın solundan gelişine bir şut çeken Massuaku'nun şutunu kaleci Lis harika çeldi.

22' Rashica, sağ kanattan topu taşıyarak ortalamak istedi fakat savunmada Heliton araya girerek topu kornere gönderdi.

20' Beşiktaş, orta sahanın solundan Emirhan Topçu ile üst üste taç atışları kullandı.

19' Emirhan Topçu, orta sahanın solunda Matsuki'ye faul yaptı. Göztepe serbest vuruş kullanacak.

15' Juan, sol kanattan topu taşıyarak yaydan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Kaleci Mert Günok topa sahip oldu.

13' Göztepe'nin kullandığı kornerde ceza sahası içinde bulunan Bokele kaleye yakın mesafeden kafa vuruşu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

12' GOL | Bokele'nin golü ile fark 1'e indi.

12' Solet, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı fakat Uduokhai topa müdahale etti ve topu kornere gönderdi. Göztepe sağ kanattan korner kullanacak.

11' Beşiktaş'ta Rashica, sağ kanattan topu taşıyarak hücum kaleye koşu yapana Semih Kılıçsoy'a derin top attı. Kalesinden açılarak topa müdahale etmek isteyen kaleci Lis, topu takım arkadaşı Bokele'ye çarptırdı. Sonrasında top ağlarla buluştu.

10' GOL | Göztepe'de Bokele'nin kendi kalesine attığı gol ile fark ikiye çıktı.

5' Juan, rakip yarı alanında Gabriel Paulista'ya faul yaptı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

4' Svensson'un sağ kanattan açtığı ortada Semih Kılıçsoy penaltı noktasının solunda harika bir yarım vole vurarak topu ağlarla buluşturdu.

3' GOL | Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.

1' Karşlaşmada ilk düdük çaldı.