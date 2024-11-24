Beşiktaşlı taraftarlardan yönetime tepki: Dolmabahçe'de istifa sesleri!
Beşiktaş'ın Göztepe'ye 4-2 mağlup olduğu maçta siyah-beyazlı taraftarlar 'yönetim istifa' tezahüratı yaptı.
Beşiktaş'ın Göztepe'ye karşı 2-0 öne geçip 3-2 geri düşmesinin ardından tribünler tepki gösterdi.
Siyah beyazlı taraftarlar, mücadelenin 86. dakikada 'Yönetim istifa' tezahüratları yaptı.
Ayrıca, bazı Beşiktaşlı futbolcular da yuhalandı.
Etiketler: #beşiktaş #göztepe #istifa #Hasan Arat
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