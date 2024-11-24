Beşiktaşlı taraftarlardan yönetime tepki: Dolmabahçe'de istifa sesleri!

Yayınlanma: 24.11.2024 - 21:56

Güncelleme: 24.11.2024 - 21:56

Beşiktaş'ın Göztepe'ye karşı 2-0 öne geçip 3-2 geri düşmesinin ardından tribünler tepki gösterdi.

Siyah beyazlı taraftarlar, mücadelenin 86. dakikada 'Yönetim istifa' tezahüratları yaptı.

Ayrıca, bazı Beşiktaşlı futbolcular da yuhalandı.