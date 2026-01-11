Borussia Mönchengladbach'tan kendi evinde rahat galibiyet!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.01.2026 21:13:00
Borussia Mönchengladbach, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 16. haftasında kendi evinde ağırladığı Augsburg'u 4-0 mağlup etti.

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Augsburg karşı karşıya geldi. Borussia-Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Gladbach 4-0'lık skorla kazandı.

Gladbach'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Joe Scally, 20. dakikada penaltıdan Kevin Diks ve 36. ile 61. dakikalarda Haris Tabakovic kaydetti.

İKİ MAÇLIK KÖTÜ SERİSİ SONA ERDİ

2 maçlık mağlubiyet serisini bitiren Gladbach, puanını 19'a yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Augsburg ise 14 puanda kaldı.

Gladbach, gelecek hafta Hoffenheim deplasmanına gidecek. Augsburg ise sahasında Union Berlin'i konuk edecek.

