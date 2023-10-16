Bosna Hersek - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Portekiz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) J Grubu 8. hafta maçında Fenerbahçeli Edin Dzeko'nun ülkesi Bosna Hersek ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.
Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz, deplasmanda Savo Milosevic'in ekibi Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek.
BOSNA HERSEK - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA?
Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
BOSNA HERSEK - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Portekiz, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Slovakya'yı 3-2 mağlup etmişti.
Bosna Hersek ise Lihtenştayn deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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