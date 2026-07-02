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Bosna Hersek - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bosna Hersek - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

2.07.2026 09:38:00
Güncellenme:
AA
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Bosna Hersek - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin beşinci maçında deplasmanda Bosna Hersek ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki beşinci maçında Bosna Hersek'e konuk olacak.

BOSNA HERSEK - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Bosna Hersek'in Zenica kentindeki Husejin Smajlovic Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

BOSNA HERSEK - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

C Grubu'nda oynadığı 4 maçı da kazanan ve ikinci turu garantileyen Türkiye, 8 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Milliler sırasıyla evinde Bosna Hersek'i 93-71, deplasmanda İsviçre'yi 85-60, Sırbistan'ı 82-78 ve İstanbul'da Sırbistan'ı 94-86 mağlup etti.

Bosna Hersek ile oynadığı son 6 resmi maçı da kazanan ay-yıldızlılar, C Grubu ilk maçında Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmadan 93-71 galip ayrıldı.

12 DEV ADAM'DA HEDEF NAMAĞLUP UNVANI

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takım, Bosna Hersek'in ardından 6 Temmuz'da İstanbul'da İsviçre ile oynayacağı son grup maçını da kazanarak ikinci tur grubuna namağlup yükselmeyi hedefliyor.

Onuralp Bitim'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı A Milli Takım'ın Bosna Hersek ve İsviçre maçları aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Adem Bona, Alperen Şengün, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven, Emre Melih Tunca.

İlgili Konular: #türkiye #basketbol #Bosna Hersek

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