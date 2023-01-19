Boşnak futbolcu Amir Hadziahmetovic için Galatasaray iddiası

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 15:18

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 15:38

Beşiktaş ve İngiltere Premier Lig takımlarından Burnley'in istediği Konyasporlu Amir Hadziahmetovic için Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 25 yaşındaki Boşnak orta saha oyuncusu için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Amir Hadziahmetovic için Konyaspor ile resmi görüşmelere başladı.

Amir Hadziahmetovic

İddiaya göre sarı-kırmızılılar, orta sahaya yapmak istedikleri bu takviye için 3,5 milyon Euro'ya yakın bir rakamı gözden çıkardı. Galatasaraylı yöneticilerin, bu transferde oyuncu da verebileceklerini yeşil-beyazlılara ilettiği belirtildi. Bu ismin ise Taylan Antalyalı olduğu öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ TEKLİFİNİ YENİLEMİŞTİ

Öte yandan kısa bir süre önce Beşiktaş, Konyaspor forması giyen Amir Hadziahmetovic için yaptığı transfer teklifini güncelledi. Siyah-beyazlıların daha önce 2 milyon 500 bin Euro önerdiği tecrübeli futbolcu için yeni teklifini iletti. Beşiktaş'ın Amir Hadziahmetovic için 3 milyon Euro artı oyuncu takasıyla bu transferi bitirmek için görüşme yaptı.

25 yaşındaki orta sahanın peşindeki Burnley'in de transfer teklifini yükselttiği ortaya çıktı. Boşnak oyuncu için Championship ekibinin 4 milyon Euro'luk bir bonservis önerisinde bulunduğu aktarıldı. Burnley'in transfer teklifinin içerisinde bonus maddelerinin de yer aldığı vurgulandı.

KONYASPOR TEKLİFLERİ DOĞRULADI

Bu arada Konyaspor CEO'su Mustafa Göksu, kısa bir süre önce Amir Hadziahmetovic'e resmi teklifin geldiğini belirterek, "Ancak rakamlar kabul edeceğimiz seviyede değildi. İngiltere'den başka bir teklif var. Daha tatmin edici bir teklifti. Amir'in gitmesini istemiyoruz. Ancak kulübün menfaatlerini de düşünmemiz gerekiyor. Eğer gitmesi yönünde bir anlaşma yapılırsa alternatifi var. Endri Çekici'ye de teklif var. Görüşmeler devam ediyor. Verilmiş bir karar yok, eğer giderse Endri'nin de alternatifleri hazır. Sehic ve Bytyqi'nin kalmasını istiyoruz, görüşmelerimiz devam ediyor. Şartlarda anlaşırsak bizimle kalacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

Amir Hadziahmetovic bu sezon Konyaspor formasını 23 müsabakada giydi. Tecrübeli orta saha bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Boşnak oyuncu takım arkadaşlarına da 4 gol pası verdi. Amir Hadziahmetovic'in Konyaspor'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Nexø Boldklub Bornholm altyapısında yetişen Amir Hadziahmetovic daha sonra Zeljeznicar'da oynadı. Konyaspor, 2015-2016 sezonu devre arasında tecrübeli futbolcu için 500 bin Euro bonservis bedeli ödedi. Amir Hadziahmetovic, 21 kez Bosna Hersek Milli Futbol Takımı'nın formasını giydi.