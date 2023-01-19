Galatasaray'da sol bek için yeni plan
Süper Lig ekibi Galatasaray sol bek transferi için çalışmalarını sürdürürken kadrodaki Emre Taşdemir'i değerlendirmek için planlar üretiyor.
Emre Taşdemir'in Sivasspor'a gitmeyi kabul etmemesi nedeniyle Uğur Çiftçi'yi henüz renklerine katamayan Galatasaray transferi sonlandırmak için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Sarı kırmızılılar 600 bin Euro artı Emre Taşdemir karşılığında hem Sivasspor ile hem de futbolcu ile anlaşırken Emre'nin ayrılma konusundaki olumsuz tavrı imzaların atılmasına engel olmuştu.
Emre Taşdemir
RIZA ÇALIMBAY, 'EMRE GELMEDEN OLMAZ' DEDİ
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da kupada 3-0 kazandıkları Karacabey maçının ardından "Uğur, Galatasaray'a gitmek istiyor. Önünü açmamız lazım ama Emre Taşdemir gelmeden Uğur Çiftçi'yi verme şansımız yok" diyerek kulübün tavrını açıkça ortaya koydu.
Hürriyet'in haberine göre, bu gelişmelerin ardından Galatasaray önce Emre'yi ikna etmeye çalışacak. Eğer sonuç alınamazsa farklı bir oyuncunun takası ya da 600 bin Euro'luk bonservis ücretinin artırılması seçenekleri devreye sokulacak.
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