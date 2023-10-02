Boston Celtics, Jrue Holiday'i takasladı
NBA'de yeni sezon öncesinde Boston Celtics, Portland Trail Blazers'e yeni takaslanan Jrue Holiday'i kadrosuna kattı.
NBA'de yeni sezon öncesinde dev takaslar gerçekleşmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Milwaukee Bucks ve Portland Trail Blazers arasında gerçekleşen dev takasın ardından Portland'ın yolunu tutan Jrue Holiday tekrardan takaslandı.
BOSTON'UN YOLUNU TUTTU
Boston Celtics, 2 gün önce Damien Lillard takasında Portland'ın yolunu tutan Jrue Holiday tekrardan takaslandı.
Boston Celtics bu takas için Portland Trail Blazers'a Robert Williams, Malcolm Brogdon, 2024 ve 2029 ilk tur picklerini verdi.
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