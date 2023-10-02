Boston Celtics, Jrue Holiday'i takasladı

Yayınlanma: 02.10.2023 - 07:32

Güncelleme: 02.10.2023 - 07:32

NBA'de yeni sezon öncesinde dev takaslar gerçekleşmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Milwaukee Bucks ve Portland Trail Blazers arasında gerçekleşen dev takasın ardından Portland'ın yolunu tutan Jrue Holiday tekrardan takaslandı.

BOSTON'UN YOLUNU TUTTU

Boston Celtics, 2 gün önce Damien Lillard takasında Portland'ın yolunu tutan Jrue Holiday tekrardan takaslandı.

Boston Celtics bu takas için Portland Trail Blazers'a Robert Williams, Malcolm Brogdon, 2024 ve 2029 ilk tur picklerini verdi.