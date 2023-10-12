Boston Celtics, yeni sezon öncesi Furkan Korkmaz'ı üzdü

Yayınlanma: 12.10.2023 - 13:33

Güncelleme: 12.10.2023 - 13:33

NBA'de hazırlık maçları dönemi, geride kalan gece oynanan iki maçla devam etti.

Boston Celtics, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Philadelphia 76ers'ı 112-101 mağlup etti.

Payton Pritchard 17 sayı atarak üst üste üçüncü hazırlık maçında Boston'a bu alanda liderlik etti ve Celtics'in dört gün içinde ikinci kez 76ers'ı yenmesinde büyük rol oynadı.

Kristaps Porzingis, Jrue Holiday ve Derrick White ilk yarıda 17'şer dakika forma giyerek, 11'er sayı kaydettiler.

Sixers cephesinde takımın yeni oyuncusu Kelly Oubre Jr. 18 sayı bulurken, Tyrese Maxey ise 17 sayı kaydetti. Joel Embiid, James Harden ve Furkan Korkmaz ise forma giymedi.

LAKERS, KINGS'İ MAĞLUP ETTİ

Los Angeles Lakers, önceki gece oynanan hazırlık maçında Sacramento Kings'i 109-101 yendi.

D'Angelo Russell, 21 sayısının 10'unu üçüncü çeyrekte bularak, Los Angeles ekibinin Anaheim'da oynanan karşılaşmada Sacramento'yu mağlup etmesinde önemli rol oynadı.

Lakers'ta Gabe Vincent 18 sayı, Rui Hachimura ve Taurean Prince ise 13'er sayı buldular. Russell ayrıca sekiz asist kaydetti. LeBron James ve Anthony Davis ikilisi ise forma giymedi.

De'Aaron Fox 18 sayıyla Kings'in en skorer ismi olurken, Domantas Sabonis 10 sayı, 16 ribaund ve 5 asistle, Harrison Barnes ise 15 sayıyla oynadı.