Haji Wright, Antalyaspor'a attığı imzayla tarihe geçti

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:03

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Antalyaspor formasını giyen ve transferde adı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anılan Gana asıllı Amerikalı Haji Wright, attığı 3 yıllık imzayla birlikte Akdeniz ekibinin tarihinde en pahalı futbolcu olmayı başardı.

Antalya Lider Gazetesi'ndeki habere göre; kırmızı-beyazlılar, 14 milyon Danimarka kronu (1 milyon 880 bin Euro) ödeyerek, 56 yıllık tarihinin en yüksek bonservisine imza koydu. Sezon başında da 500 bin Euro civarında kiralama ücreti verilen 24 yaşındaki golcünün, Antalyaspor'a maliyeti 2 milyon 400 bin Euro'ya yaklaştı.

Antalyaspor'da daha önceki bonservis rekoru 1 milyon 750 bin Euro ile Armel Drole'ye aitti.

135 DAKİKADA 1 GOL ATTI

Bonservis bedeliyle tarihe geçen Haji Wright, ortaya koyduğu performansla da ilk sezonunda unutulmazlar arasına girdi.

Geçen sezonun son 10 haftasında 9 gol ve 3 asist üreten ABD'li futbolcu, sezon boyunca sahada kaldığı bin 896 dakikada 14 kez gol sevinci yaşadı.

135 dakikada 1 gol ortalaması tutturan genç futbolcu, Ömer Şişmanoğlu ve Mevlüt Erdinç'in ardından son 10 yılda Antalyaspor formasını giyen en başarılı golcü olmayı başardı.

Genç futbolcu, Antalyaspor tarihine adını yazdıran Samuel Eto'o'nun 148 dakikada 1 gol ortalamasını da geride bırakarak dikkat çekti.