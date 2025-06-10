PSG bonservisini belirledi: Galatasaray'dan sürpriz Skriniar hamlesi!

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Slovakya'da yayın yapan Sport24'te yer alan habere göre Galatasaray, kış transfer döneminde de ilgilendiği ancak Fenerbahçe'ye kiralık olarak giden Milan Skriniar ile ilgileniyor.

Sarı-kırmızılıların, 30 yaşındaki futbolcunun transferi için Paris Saint-Germain ile temasa geçtiği yazıldı.

BEKLENTİ 10 MİLYON EURO

Paris Saint-Germain'in ise Slovak stoper için beklentisinin 10 milyon Euro olduğu yazıldı.

Galatasaray'ın Skriniar ile de bir aracı ile temasa geçtiği ve şartlarını sorduğu kaydedildi. Skriniar'in maaş beklentisinin ise 12 milyon Euro olduğu ve bu rakamın deneyimli oyuncunun Galatasaray'a transferi için bir engel olabileceği belirtildi.

FENERBAHÇE DE MASADA

Fenerbahçe'nin de Skriniar'dan vazgeçmediği ve deneyimli futbolcu için temaslarının devam ettiği yazıldı. Ancak sarı-lacivertlilerin Skriniar'in istediği 12 milyon Euro'luk maaşa yanaşmadığı ve en fazla verebileceği maaşın 5.5 milyon Euro olduğu kaydedildi. Bu rakamın ise Skriniar'ın beklentisinin çok altında kaldığı vurgulandı.

Suudi Arabistan'dan da önemli teklifler alan Skriniar'ın, Avrupa'da kalmak istemesi durumunda maaş beklentisini düşürmesi gerektiği ifade edildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında 23 maçta sahaya çıkan Milan Skriniar, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.