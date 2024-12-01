Güney Amerika'nın en büyüğü oldu: Copa Libertadores'te şampiyon Botafogo!
Copa Libertadores finalinde Botafogo, Atletico Mineiro'yu 3-1 mağlup etti ve mutlu sona ulaştı.
Copa Libertadores finalinde Atletico Mineiro ile Botafogo, Arjantin'de River Plate'de karşı karşıya geldi. Botafogo, maçın başında 10 kişi kalmasına rağmen mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı.
Botafogo'ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Luiz Henrique, 44. dakikada penaltıdan Alex Telles ve 90+7. dakikada Junior Santos attı. Atletico Mineiro'nun tek golü 47. dakikada Eduardo Vargas'tan geldi.
MAÇIN BAŞINDA 10 KİŞİ KALDI
Botafogo'da Gregore, henüz 2. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Botafogo, Copa Libertadores'te kupa sevinci yaşadı ve tarihinde ilk kez bu kupayı kazanma başarısı gösterdi.
Etiketler: #Botafogo #Copa Libertadores #Atletico Mineiro
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